"Премиальные за выход на Евро-2020? Думаю, можно купить в Киеве квартиру. Комнаты на три.

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В центре? Возможно, но не думаю. Нас не обидели – мы получили действительно хорошие премиальные. Считаю, вполне заслуженные, ведь команда хорошо провела отборочный цикл и вышла на Евро с первого места группы. Работай и будешь зарабатывать деньги", ж сказал Яремчук в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Напомним, соперниками "сине-желтых" на чемпионате Европы в группе С будут Австрия, Нидерланды и Северная Македония. Континентальный форум стартует 11 июня и завершится 11 июля.

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