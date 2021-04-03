"Працюй і будеш заробляти гроші": Яремчук – про преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
Форвард збірної України Роман Яремчук залишився задоволений фінансовою складовою після поставленого завдання потрапити на чемпіонат Європи.
"Преміальні за вихід на Євро-2020? Думаю, можна купити в Києві квартиру. Кімнати на три.
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В центрі? Можливо, але не думаю. Нас не образили – ми отримали дійсно хороші преміальні. Вважаю, цілком заслужені, адже команда добре провела відбірковий цикл і вийшла на Євро з першого місця групи. Працюй і будеш заробляти гроші", – сказав Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.
Нагадаємо, суперниками "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи у групі С будуть Австрія, Нідерланди та Північна Македонія. Континентальний форум стартує 11 червня та завершиться 11 липня.
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