"Преміальні за вихід на Євро-2020? Думаю, можна купити в Києві квартиру. Кімнати на три.

"Динамо мене, можна сказати, викинуло на вулицю": Яремчук не виключає трансферу в Шахтар

В центрі? Можливо, але не думаю. Нас не образили – ми отримали дійсно хороші преміальні. Вважаю, цілком заслужені, адже команда добре провела відбірковий цикл і вийшла на Євро з першого місця групи. Працюй і будеш заробляти гроші", – сказав Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, суперниками "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи у групі С будуть Австрія, Нідерланди та Північна Македонія. Континентальний форум стартує 11 червня та завершиться 11 липня.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой