Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук признался, что в будущем может рассмотреть предложение о переходе в Шахтер.

"Потенциальный переход в Шахтер? Почему бы нет? Никто не знает, как сложится жизнь. Это не табу для меня. Динамо меня же, можно сказать, выбросило на улицу и еще заработало на мне деньги.

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Я Шахтер считаю топ-клубом Европы. Никогда не знаешь, как сложится жизнь. Конечно, у меня есть амбиции и голод, чтобы выиграть и доказать что-то в Украине, но сейчас я играю в Европе и хочу чего-то добиться здесь", – признался Яремчук в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Напомним, Роман является воспитанником Динамо, но за основу киевлян провел лишь 11 матчей. В 2017 году форвард перебрался в Гент, где сумел стать одним из лидеров бельгийской команды.

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