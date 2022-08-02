Главный тренер "горняков" не скрывает, что команда нуждается в усилении перед стартом в Лиге чемпионов и УПЛ 2022/23.

– Каких трансферов ждать от Шахтера?

– Ищем возможности удвоить позиции, чтобы у каждого была равноценная замена. Когда играет Мудрик один матч в Лиге чемпионов, один в УПЛ, третью игру ему будет трудно сыграть. Он молодой и может это сделать, но иногда нужно и отдохнуть. Необходимо, чтобы у него была достойная замена.

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То же касается Степаненко и других игроков. Мы должны быть конкурентными и побеждать, потому будем делать точечное усиление по позициям.

Нам нужны опытные игроки постарше, чтобы были лидерами на поле и могли крикнуть кому-то. Я люблю работать с молодыми футболистами, но им нужны старшие коллеги рядом. Конкуренция делает тебя сильнее. Я знаю, что вы хотите услышать фамилии, но это больше к Дарио Срне вопрос. Мы работаем вместе в одном направлении, насколько можем и насколько бюджет позволяет. Мы осознаем, что сейчас совсем другая ситуация, чем в прошлом году. Работаем дальше и делаем новый Шахтер.

– Какова ваша позиция по трансферам из клуба – продавать ли своих игроков и когда?

– Есть два пути: продавать потенциал, чтобы кто-то купил молодого игрока, или немного придержать его, чтобы он здесь вырос, и продавать готовый продукт. Первый и второй пути неплохие. Но, учитывая возраст футболистов, было бы хорошо, чтобы они здесь сыгрались минимум год или два, а потом увидим, кто выстрелит, кто лучше воспринимает информацию, лучше играет со стрессом.

Мне нужны футболисты с характером. Не только талантливые игроки, но и те, кто может выдержать стресс, показать характер, когда ломается игра, когда падает дождь, когда ты не играешь и думаешь, что тренер тебя не любит. Ты должен работать ежедневно, быть мотивированным на каждой тренировке, чтобы, когда представится возможность играть, ты был лучшим, и тренер это увидел.

Это все входит в комплект молодого футболиста, который может принести пользу клубу с финансовой точки зрения, – цитирует Йовичевича Tribuna.

Напомним, в текущее трансферное окно Шахтер подписал трех новичков – Невена Джурасека, Андрея Тотовицкого и Богдана Михайличенко. Еще несколько игроков вернулись из аренды и работают под руководством хорвата.

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