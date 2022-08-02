– Яких трансферів очікувати від Шахтаря?

– Шукаємо можливості подвоїти позиції, щоб у кожного була рівноцінна заміна. Коли грає Мудрик один матч в Лізі чемпіонів, один в УПЛ, то третю гру йому буде важко зіграти. Він молодий і може це зробити, але інколи треба і відпочити. Необхідно, щоб він мав достойну заміну.

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Те саме стосується Степаненка та інших гравців. Ми маємо бути конкурентними та перемагати, тому будемо робити точкове підсилення за позиціями.

Нам потрібні досвідчені гравці, старші за віком, щоб були лідерами на полі і могли крикнути комусь. Я люблю працювати з молодими футболістами, але їм потрібні старші колеги поруч. Конкуренція робить тебе сильнішим. Я знаю, що ви хочете почути прізвища, але це більше до Даріо Срни питання. Ми працюємо разом в одному напрямку, наскільки можемо і наскільки бюджет дозволяє. Ми свідомі того, що зараз зовсім інша ситуація, ніж минулого року. Працюємо далі і робимо новий Шахтар.

– Яка ваша позиція щодо трансферів з клубу – чи продавати своїх гравців і коли?

– Є два шляхи: продавати потенціал, щоб хтось купив молодого гравця, або трошки притримати його, щоб він тут виріс, і продавати готовий продукт. Перший і другий шляхи непогані. Але, зважаючи на вік футболістів, було б добре, щоб вони тут зігралися мінімум рік чи два, а потім побачимо, хто вистрелить, хто краще сприймає інформацію, краще грає зі стресом.

Мені потрібні футболісти з характером. Не тільки талановиті гравці, але й ті, хто може витримати стрес, показати характер, коли ламається гра, коли падає дощ, коли ти не граєш і думаєш, що тренер тебе не любить. Ти мусиш працювати щоденно, бути мотивованим на кожному тренуванні, щоб, коли випаде можливість грати, ти був найкращим, і тренер це побачив.

Це все входить у комплект молодого футболіста, який може принести користь клубу з фінансової точки зору, – цитує Йовічевіча Tribuna.

Нагадаємо, у поточне трансферне вікно Шахтар підписав трьох новачків – Невена Джурасека, Андрія Тотовицького і Богдана Михайліченка. Ще кілька гравців повернулися з оренди і працюють під керівництвом хорвата.

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