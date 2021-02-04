"Идет работа над покупкой третьего фургона VAR. Думаю, что к концу года мы сможем обслуживать все матчи УПЛ с системой видеоповторов. Но это если будет третий фургон VAR.

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Проблема в том, что Украина – большая страна по километражу, поэтому надо будет учитывать погодные условия и состояние дорог. У нас арбитров можно разделить на две группы: арбитры, которые могут работать как на VAR, так и в поле, и те судьи, которые работают только на поле", – сказал Лучано Лучи в комментарии Футбол News.

Заметим, пока VAR используется лишь на отдельных матчах украинского первенства.

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