"Працюємо над закупівлею третього фургона": в УАФ зізнались, коли VAR охопить всі матчі УПЛ
Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі розповів про перебіг всеохопного впровадження відеоасистента арбітра на теренах України.
"Йде робота над придбанням третього фургона VAR. Думаю, що до кінця року ми зможемо обслуговувати всі матчі УПЛ з системою відеоповторів. Але це якщо буде третій фургон VAR.
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Проблема в тому, що Україна – велика країна за кілометражем, тому треба буде враховувати погодні умови і стан доріг. У нас арбітрів можна поділити на дві групи: арбітри, які можуть працювати як на VAR, так і в полі, а також ті судді, які працюють тільки на полі", – сказав Лучано Лучі у коментарі Футбол News.
Зауважимо, наразі VAR використовується лише на окремих матчах української першості.
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