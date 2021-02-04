"Йде робота над придбанням третього фургона VAR. Думаю, що до кінця року ми зможемо обслуговувати всі матчі УПЛ з системою відеоповторів. Але це якщо буде третій фургон VAR.

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Проблема в тому, що Україна – велика країна за кілометражем, тому треба буде враховувати погодні умови і стан доріг. У нас арбітрів можна поділити на дві групи: арбітри, які можуть працювати як на VAR, так і в полі, а також ті судді, які працюють тільки на полі", – сказав Лучано Лучі у коментарі Футбол News.

Зауважимо, наразі VAR використовується лише на окремих матчах української першості.

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