Украинский наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров, который находится в шаге от завоевания третьего подряд чемпионства, не спешит прогнозировать свое будущее.

"Ничего не знаю о возможных празднованиях в Будапеште, людей мало на улицах сейчас. Вчера только магазины открыли после локдауна.

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Но да, завтра есть шанс взять титул, мы настраиваемся на победу, хотя впереди 6 туров. Жаль, что год играем без зрителей, только в Лиге чемпионов были болельщики. Игрокам, думаю, будет приятно увидеть фанов.

Давление прессы по поводу титула? Я не читаю СМИ, язык не знаю. Мне это помогло в Саудовской Аравии и помогает здесь. Я сосредоточен на работе и не читаю газеты. Дело не в хороших или плохих статьях. Но мне важна моя оценка и мнение специалистов, а в газетах в основном пишут те, кто думает, что разбирается в футболе.

Мое будущее? Пока я здесь, у меня еще год контракта. Нужно закончить сезон, а там посмотрим. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Сезон закончится и посмотрим", – сказал Ребров в программе "Денисов TIME".

Напомним, Ференцварош может в третий раз подряд стать чемпионом уже 10 апреля. Для этого команде Реброва нужно победить Академию Пушкаша, которая отстает от "Фради" на 13 очков.

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