toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рабьо согласился на финальную встречу с боссами ПСЖ относительно своего будущего

23 ноября 22:07 42 Читати українською
Рабьо согласился на финальную встречу с боссами ПСЖ относительно своего будущего
Адриен Рабьо / фото из соцсетей

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо собирается вскоре окончательно определиться с местом продолжения игровой карьеры.

Центральный хавбек собирается в последний раз встретиться с президентом ПСЖ, чтобы наработать решение относительно своего будущего. Об этом сообщает Sport.es.

Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

Контракт Рабьо с парижанами завершает действие в конце сезона, поэтому на него уже активно претендует испанская Барселона. "Блаугранас" в ближайшие трансферные окна собирается усилить центр поля.

Зато Пари Сен-Жермен подготовил новый контракт для Рабьо с существенным повышением зарплаты, чтобы избежать потери игрока бесплатно следующим летом.

В сезоне 2018/19 Адриен Рабьо во французской Лиге 1 сыграл 12 матчей, в которых забил 2 мяча. Этот сезон является седьмым для полузащитника в футболке парижского клуба.

Зинченко в гостях у Ярмоленко, Барселона рискует потерять лидерство – топ-5 матчей евроуик-энда, которые надо видеть

Теги
Франция Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
52
мин
Карпаты
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук