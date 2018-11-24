Рабьо согласился на финальную встречу с боссами ПСЖ относительно своего будущего

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо собирается вскоре окончательно определиться с местом продолжения игровой карьеры.

Центральный хавбек собирается в последний раз встретиться с президентом ПСЖ, чтобы наработать решение относительно своего будущего. Об этом сообщает Sport.es.

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Контракт Рабьо с парижанами завершает действие в конце сезона, поэтому на него уже активно претендует испанская Барселона. "Блаугранас" в ближайшие трансферные окна собирается усилить центр поля.

Зато Пари Сен-Жермен подготовил новый контракт для Рабьо с существенным повышением зарплаты, чтобы избежать потери игрока бесплатно следующим летом.

В сезоне 2018/19 Адриен Рабьо во французской Лиге 1 сыграл 12 матчей, в которых забил 2 мяча. Этот сезон является седьмым для полузащитника в футболке парижского клуба.

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