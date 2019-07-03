Рабьо: ПСЖ совершенно не пытался меня сохранить

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо прокомментировал свой трансфер ПСЖ в "Старую синьору".

"Хочу оставить прошлое позади. Я хотел, чтобы предыдущая глава была завершена лучшим образом, но получилось так, как получилось.

Рабьо официально перешел в Ювентус

Спортивный директор ПСЖ Леонардо общался с моим агентом. Но от клуба ко мне не поступало предложение. ПСЖ совершенно не пытался сохранить меня.

Переход в Ювентус состоялся очень быстро. Переговоры прошли без проблем. Я ни о чем не жалею", – цитирует Рабьо Football Italia.

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