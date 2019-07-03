toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рабйо: ПСЖ абсолютно не намагався мене зберегти

3 липня 14:37 411 Читать на русском
Рабйо: ПСЖ абсолютно не намагався мене зберегти
Адріен Рабйо / твіттер ФК Ювентус

Півзахисник Ювентуса Адріен Рабйо прокоментував свій трансфер з ПСЖ до "Старої синьйори".

"Хочу залишити минуле позаду. Я хотів, щоб попередня глава була завершена кращим чином, але вийшло так, як вийшло.

Рабйо офіційно перейшов у Ювентус

Спортивний директор ПСЖ Леонардо спілкувався з моїм агентом. Але від клубу до мене не надходила пропозиція. ПСЖ абсолютно не намагався зберегти мене.

Перехід в Ювентус відбувся дуже швидко. Переговори пройшли без проблем. Ні про що не шкодую", – цитує Рабйо Football Italia.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Бланко Лещук прокоментував своє повернення в Шахтар
07:30
1676
Теги
Трансфери Італія Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Ювентуса Адріен Рабйо Адріен Рабйо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
41
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук