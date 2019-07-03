Рабйо: ПСЖ абсолютно не намагався мене зберегти

Півзахисник Ювентуса Адріен Рабйо прокоментував свій трансфер з ПСЖ до "Старої синьйори".

"Хочу залишити минуле позаду. Я хотів, щоб попередня глава була завершена кращим чином, але вийшло так, як вийшло.

Рабйо офіційно перейшов у Ювентус

Спортивний директор ПСЖ Леонардо спілкувався з моїм агентом. Але від клубу до мене не надходила пропозиція. ПСЖ абсолютно не намагався зберегти мене.

Перехід в Ювентус відбувся дуже швидко. Переговори пройшли без проблем. Ні про що не шкодую", – цитує Рабйо Football Italia.

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