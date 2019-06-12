Рабьо должен получить премию, отобранную ПСЖ – решение Лиги 1

Французский Пари Сен-Жермен теперь обязан выплатить опальному полузащитнику Адриену Рабьо премию за март.

Решение в пользу хавбека принял юридический комитет Лиги 1, сообщает RMC Sport.

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По информации издания, боссы ПСЖ должны выплатить Рабьо премию по этике за март. Ранее парижане лишили игрока её из-за исключения из первой команды и лайк под постом Патриса Эвра после поражения Пари Сен-Жермен от МЮ в Лиге чемпионов. Однако, функционеры решили, что дважды наказывать Рабьо нельзя.

Премия по этике – специальные выплаты, которые игроки получают за пунктуальность, общение с прессой и публичное уважение к болельщикам (например, аплодисменты зрителям после поединков).