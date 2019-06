Барселона поздравила Коутиньо с днем рождения, но фанаты Ливерпуля все испортили – жестокий троллинг с ПСЖ на радаре

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо подвергся высмеиванием со стороны фанатов своей бывшей команды.

Каталонцы, видимо, не поздравляли бы своего игрока с 27-летием в клубном твиттере, если бы знали, чем это закончится. Обычное "Happy Birthday" вызвало неслыханную реакцию со стороны поклонников Ливерпуля, которые забомбили социальную сеть Барселоны издевательскими поздравлениями в адрес Коутинью.

Фанаты мерсисайдцев, будто сговорившись, дразнили бразильца кубком Лиги чемпионов, а также триумфальными фотографиями после победы над Тоттенхэмом. Таким образом Коутинью открыто намекнули, что он допустил ошибку, решив променять Энфилд на Камп Ноу.

Напомним, что трансфер бразильца обошелся Барселоне в 160 млн евро, учитывая бонусы. Он стал самым дорогим футболистом в истории каталонского клуба, однако за полтора года не оправдал возложенных на него надежд. Из-за регулярных провалов Коутиньо "кулес" серьезно размышляют над его продажей в летнее трансферное окно.

Возможно, лучшим подарком для игрока, который переживает смутные времена на Камп Ноу, станет переход в ПСЖ. По крайней мере Mundo Deportivo утверждает, что представители Фила провели несколько раундов переговоров со спортивным директором парижан Антеро Энрике.

Happy Birthday thanks for the best gift you ever bought @LFC ? hope your backs alright these days! pic.twitter.com/6sNDPSRivK