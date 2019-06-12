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Рабйо повинен отримати премію, відібрану ПСЖ – рішення Ліги 1

20:53 270 Читать на русском
Рабйо повинен отримати премію, відібрану ПСЖ – рішення Ліги 1
Адріен Рабйо / фото із соцмереж

Французький Парі Сен-Жермен тепер зобов'язаний виплатити опальному півзахиснику Адріену Рабйо премію за березень.

Рішення на користь хавбека ухвалив юридичний комітет Ліги 1, повідомляє RMC Sport.

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За інформацією видання, боси ПСЖ повинні виплатити Рабйо премію із етики за березень. Раніше парижани позбавили гравця премії через виключення з першої команди та лайк під дописом Патріса Евра після поразки Парі Сен-Жермен від МЮ у Лізі чемпіонів. Однак, функціонери вирішили, що двічі карати Рабйо не можна.

Премія із етики – спеціальні виплати, які отримують гравці за пунктуальність, спілкування з пресою і публічну повагу до вболівальників (наприклад, аплодисменти глядачам після поєдинків).

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Адріен Рабйо Адріен Рабйо ПСЖ ПСЖ Франція Ліга 1
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