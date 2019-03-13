"Quì c'è Sheva, Sheva!", – Шевченко спел фанатскую песню о себе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не забыл песни, которые пели фанаты Милана в его честь.

Шевченко работает экспертом на итальянском телеканале DAZN. В одном из интервью бывший игрок Милана продемонстрировал свои вокальные способности.

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"Non è Brasiliano però che gol che fa Il fenomeno lascialo là Quì c'è Sheva, Sheva! (Он не бразилец, но сколько красивых голов забивает. Оставьте Феномена (имеется в виду Роналдо. – прим.). Это Шева, Шева! )", – продекламировал Шевченко.