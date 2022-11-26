"Футбол 24" продолжает знакомить вас с фишками Мундиаля – рекорды, скандалы, неудачи, сенсации. Обо всем этом и даже больше смотрите в очередном выпуске на нашем YouTube-канале.

После скандального ухода из Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду уже успел войти в историю, забив на пяти мировых первенствах. Традиционное празднование гола вскоре перекривлял ганец Осман Букари, поразив ворота португальцев в том же матче. А в поединке против Уругвая на поле высыпало сразу 5 Кимов – попробуй их различить. В конце концов такое разнообразие не помогло корейцам одолеть "Ла Селесте", в составе которых на поле впервые в истории Мундиалей вышло сразу 4 игрока возрастной категории 35+. Об этом и другом в свежем выпуске "Футбол 24".

За Украину постояли на ЧМ-2022, слезы Роналду, разочарование фаворитами Мундиаля