"Футбол 24" продовжує знайомити вас з цікавинками Мундіалю – рекорди, скандали, невдачі, сенсації. Про все це і навіть більше дивіться у черговому випуску на нашому YouTube-каналі.

Після скандального відходу з Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вже встиг увійти в історію, забивши на п'яти світових першостях. Традиційне святкування гола за трохи змавпував ганець Осман Букарі, вразивши ворота португальців у тому ж матчі. А у поєдинку проти Уругваю на поле висипало одразу 5 Кімів – спробуй їх розрізнити. Зрештою, таке різноманіття не допомогло корейцям здолати "Ла Селесте", у складі яких на поле вперше в історії Мундіалів вийшло одразу 4 гравці вікової категорії 35+. Про це та інше у свіжому випуску "Футбол 24".

За Україну постояли на ЧС-2022, сльози Роналду, розчарування фаворитами Мундіалю