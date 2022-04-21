Нападающий Левадии Алексей Хобленко стал главным героем в матче чемпионата Эстонии против Нарвы.

На 53-й минуте украинец забил мяч, который оказался единственным во встрече.

Партнер из сложного положения умудрился выкатить идеальную передачу под удар Хобленко. Это был четвертый матч и первое результативное действие форварда за Левадию.

Во время празднования Хобленко показал майку с надписью "Слава ВСУ! Путин фашист".

Напомним, контракт 28-летнего нападающего принадлежит Кривбассу, а в Эстонии он выступает на правах аренды.

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