"Путін фашист": Хобленко дебютним голом приніс перемогу Левадії і показав футболку з красномовним написом
17:53 - Читать на русском
Нападник Левадії Олексій Хобленко став головним героєм у матчі чемпіонату Естонії проти Нарви.
На 53-й хвилині українець забив м'яч, який виявився єдиним у зустрічі.
Партнер зі скрутоного становища примудрився викотити ідеальну передачу під удар Хобленка. Це був четвертий матч і перша результативна дія форварда за Левадію.
Під час святкування Хобленко показав майку з написом "Слава ЗСУ! Путін фашист".
Нагадаємо, контракт 28-річного нападника належить Кривбасу, а в Естонії він виступає на правах оренди.
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