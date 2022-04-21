Нападник Левадії Олексій Хобленко став головним героєм у матчі чемпіонату Естонії проти Нарви.

На 53-й хвилині українець забив м'яч, який виявився єдиним у зустрічі.

Партнер зі скрутоного становища примудрився викотити ідеальну передачу під удар Хобленка. Це був четвертий матч і перша результативна дія форварда за Левадію.

Під час святкування Хобленко показав майку з написом "Слава ЗСУ! Путін фашист".

Нагадаємо, контракт 28-річного нападника належить Кривбасу, а в Естонії він виступає на правах оренди.

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