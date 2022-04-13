– Как вы думаете, что будет с людьми, которые (и их партии) много рассказывали до войны, а в первые ее дни сбежали. Есть такие и в футболе, в частности, Суркисы. Боюсь, как бы они не вернулись, а люди сразу закрыли на все глаза.

– Если они вернутся, их вернут в другое место. Думаю, понимаете, в какое. И это будет очень справедливо и верно. Пусть лучше не возвращаются. Их действия показали, чего они достойны. Эти "пуля в лоб" и так далее.

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Пусть лучше возьмут эту пулю и действительно засадят ее себе в лоб. Пусть никогда сюда не возвращаются и не мешают нам жить, строить матушку-Украину и жить так, как мы хотим, – отрезал Вернидуб в интервью Pressing.

Напомним, сам украинский специалист после войны немедленно покинул расположение своего клуба (Шерифа) и вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать нашу землю от оккупанта.

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