"Я прочитал его посты и выпал в полный осадок. Это больной человек. КГБист, или кто он там. Коммунистический партийный работник. Больной, старый человек, у которого нет ума, ничего. Это не человек. Это биомасса, которая в Украине заработала то, что у него есть.Сколько он украл денег, у той же Зари. Построил себе хрен знает что, а сейчас такое говорит. Просто больной человек.

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А когда он пришел в команду, даже не знал, сколько на поле должно находиться футболистов. Он раньше работал в мини-футболе. Однажды заказал нам автобус на выезд всего на 20 человек. Больной человек, что здесь можно говорить. 18 – это только футболисты. А сколько еще персонала. В результате дополнительно заказывали Sprinter.

А потом он подумал: все хорошо, почему не украсть? Там украл, там украл. Нормально наворовал – домик в Геленджике, квартирка в Краснодаре. Зять, сын – всех обеспечил. По-этому его и поперли.

Хотя сначала он там что-то про меня рассказывал. Я за каждую копейку могу отчитаться перед президентом клуба и любым футболистом. Задолженности передо мной получил в последнюю очередь, когда уже ушел из команды. Потому я спокойно к этому отношусь и даже не хочу о нем говорить. О таких индивидуумах лучше не говорить", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу Pressing.

Напомним, наставник Шерифа с первых дней войны вступил в ВСУ и сражается артиллеристом на передовой.

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