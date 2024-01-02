"Думаю, что они в нашей команде еще останутся. Обеим было бы целесообразно некоторое время поиграть в Черноморце, чтобы продолжать прогрессировать. Если же говорить отдельно по каждому игроку, то начну с Салюка. Я не думаю о том, как его кем-то заменить. Думаю о том, как успокоить и поддержать игрока. Вы, видимо, понимаете, что он очень быстро вышел на этот уровень, и у него произошел определенный перепад. Может быть, психологически парню сложновато.

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В таких случаях, как говорится, навалилось на него много всего – и клуб, и молодежная сборная. В результате на определенном этапе у него что-то сложилось неудачно, вот он и допустил несколько результативных ошибок. Так что повторюсь: не думаю над тем, кем Салюка заменить. Пусть бы он просто успокоится, поиграл еще у нас некоторое время и продолжал свой ход вверх к большому футболу. У него все для этого есть. Уверен, все у него получится.

Что касается Брагару, то с ним ситуация гораздо легче, ведь он уже больше времени находится на высоком уровне. К тому же, Брагару более привычен к стрессу, вниманию и к тому, как против него действуют соперники на поле. Они, как известно, уделяют ему большое внимание. Поэтому считаю, что потенциал этого футболиста далеко не до конца раскрыт, поэтому будет лучше, если он весеннюю часть нынешнего чемпионата продолжит в Черноморце и будет прогрессировать и дальше", – резюмировал Григорчук в интервью ua-football.

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