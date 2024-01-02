"Гадаю, що вони у нашій команді ще залишаться. Обом було би доцільно деякий час пограти у Чорноморці, аби продовжувати прогресувати. Якщо ж говорити окремо по кожному з гравців, то почну зі Салюка. Я не думаю про те, як його кимось замінити. Думаю про те, як заспокоїти та підтримати гравця. Ви, мабуть, розумієте, що він дуже швидко вийшов на цей рівень, і у нього відбувся певний перепад. Можливо, психологічно хлопцеві складнувато.

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У таких випадках, як то кажуть, навалилось на нього багато всього – і клуб, і молодіжна збірна. Внаслідок цього на певному етапі у нього щось склалось невдало, от він і припустився кількох результативних помилок. Тож повторюся: не думаю над тим, ким Салюка замінити. Хай би він просто заспокоївся, пограв ще у нас деякий час і продовжував свій хід нагору до великого футболу. У нього все для цього є. Впевнений, все у нього вийде.

Що стосується Брагару, то з ним ситуація набагато легша, адже він вже більше часу перебуває на високому рівні. До того ж, Брагару більш звичний до стресу, уваги та до того, як проти нього діють суперники на полі. Вони, як відомо, приділяють йому дуже багато уваги. Тож вважаю, що потенціал цього футболіста далеко не до кінця розкритий, тому буде за краще, якщо він весняну частину нинішнього чемпіонату продовжить у Чорноморці та прогресуватиме й надалі", – резюмував Григорчук в інтерв'ю ua-football.

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