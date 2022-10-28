Полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихаленок не смог поразить фанатов своим голом в ворота Аполлона.

Мощный удар хавбека сборной Украины занял четвертую, последнюю строчку в финальном голосовании.

Победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Аполлон – 1:0

Болельщикам больше всего понравился гол Анди Диуфа в ворота Жальгириса. Игрок Базеля подобрал мяч и одним касанием влепил в девятку с 25 метров. Второе место у Кевина Фризенбихлера (Хартс – РФС), третье отдали Яри Версхарену (Андерлехт – Стяуа).

Равнодушие фанатов вряд ли огорчило Пихаленка, ведь его гол принес СК Днепр-1 победу над Аполлоном и досрочный выход в плей-офф Лиги конференций.

СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихалёнка