Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок не зміг вразити фанатів своїм голом у ворота Аполлона.

Потужний удар хавбека збірної України посів четверту, останню сходинку у фінальному голосуванні.

Переможний гол Піхальонка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Аполлон – 1:0

Вболівальникам найбільше сподобався гол Анді Діуфа у ворота Жальгіріса. Гравець Базеля підібрав м'яч і одним дотиком вліпив у дев'ятку з 25 метрів. Друге місце у Кевіна Фрізенбіхлера (Хартс – РФС), третє віддали Ярі Версхарену (Андерлехт – Стяуа).

Байдужість фанатів навряд засмутила Піхальонка, адже його гол приніс СК Дніпро-1 перемогу над Аполлоном і достроковий вихід у плей-офф Ліги конференцій.

СК Дніпро-1 прорвався у плей-офф Ліги конференцій, втримавши перемогу над Аполлоном завдяки шедевру Піхальонка