Пушка Леднева и судейский скандал в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Металлист 1925 – 1:0
19:51 - Читати українською
СК Днепр-1 одолел Металлист 1925 в матче 9 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
завершено
Команды не могли открыть счет до 56-й минуты. Именно на ней Леднев мощным крученым ударом дезориентировал Мозиля.
Днепр-1 удержал победу над Металлистом 1925 – Леднев забил дебютный гол за СК, очередной скандал с VAR
Не обошлось и без очередного судейского скандала. Гуцуляк рукой остановил мяч на линии ворот, но Роман Блавацкий вместе с видеопомощниками проигнорировали эпизод. СК Днепр-1 довел дело до второй победы с Юрием Максимовым.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter