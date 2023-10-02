Команды не могли открыть счет до 56-й минуты. Именно на ней Леднев мощным крученым ударом дезориентировал Мозиля.

Днепр-1 удержал победу над Металлистом 1925 – Леднев забил дебютный гол за СК, очередной скандал с VAR

Не обошлось и без очередного судейского скандала. Гуцуляк рукой остановил мяч на линии ворот, но Роман Блавацкий вместе с видеопомощниками проигнорировали эпизод. СК Днепр-1 довел дело до второй победы с Юрием Максимовым.