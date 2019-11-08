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"Пушка" Яремчука в видеообзоре матча Вольфсбург – Гент – 1:3

01:15 32 Читати українською
"Пушка" Яремчука в видеообзоре матча Вольфсбург – Гент – 1:3
Вольфсбург – Гент – 1:3 – видео голов и обзор матча

Вольфсбург на своем поле уступил Генту в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

20’ Жоао Виктор
 
Роман Яремчук 50’
Лоран Депуатр 65’
Мишель Нгаду-Нгаджи 76’
20’ Жоао Виктор
50’ Роман Яремчук
65’ Лоран Депуатр
76’ Мишель Нгаду-Нгаджи

Вольфсбург вышел вперед в середине первого тайма. Однако в начале второй половины Яремчук восстановил равновесие, а позже его одноклубники довели дело до победы.

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После четырех туров Гент набрал 8 очков и единолично возглавляет группу І. Далее следуют Вольфсбург (5), Сент-Этьен (3) и Александрия (3).

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Копенгаген – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было
7 ноября
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Теги
Лига Европы Видеоновости Вольфсбург Вольфсбург Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Вольфсбург - Гент
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