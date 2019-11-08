"Пушка" Яремчука в видеообзоре матча Вольфсбург – Гент – 1:3

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Копенгаген – Динамо: Киев заслужил большего, Михайличенко конфузится с заменами и неожиданное спасение украинцев
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Украинцы в Лиге Европы: Яремчук голом-шедевром привел Гент к лидерству, Ференцварош потерял очки с ЦСКАЛига Европы — 00:00 330
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