"Пушка" Яремчука в видеообзоре матча Вольфсбург – Гент – 1:3

Вольфсбург на своем поле уступил Генту в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Вольфсбург вышел вперед в середине первого тайма. Однако в начале второй половины Яремчук восстановил равновесие, а позже его одноклубники довели дело до победы.

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После четырех туров Гент набрал 8 очков и единолично возглавляет группу І. Далее следуют Вольфсбург (5), Сент-Этьен (3) и Александрия (3).