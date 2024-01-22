– В команде появился новичок – к нам присоединился молодой бразильский игрок. Какие впечатления и что можете сказать о Кевине как тренер?

– Во-первых, я счастлив, что Кевин с нами. Он отличный игрок, имеет хороший характер и отличные качества. Конечно, молодые футболисты всегда приветствуются, каждому тренеру приятно работать с такими. Когда футболист приходит к нам, больше всего мы стремимся увидеть в нем возможность усилиться – улучшить нашу игру, результаты. Кевин – левый вингер, очень быстрый и способный, имеет хороший характер, любит работать, быстро адаптируется к стилю игры, желает учиться. Он легко находит общий язык с партнерами по команде. А еще Кевин многое улыбается, это тоже хорошо.

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– Хотите задействовать его на левом фланге?

– В основном, это его привычная позиция. Именно за это место он будет конкурировать прежде всего. Есть вероятность задействовать Кевина на другом фланге, однако увидим. Сейчас следует оптимизировать состав путём увеличения качества в атаке, чтобы игроки могли конкурировать друг с другом, повышать как собственный уровень, так и командный. А если вырастет уровень команды, мы сможем быть конкурентными в разных соревнованиях. Сейчас выступаем в трех турнирах, и хотелось бы во всех пройти как можно дальше.

– Как долго вы лично наблюдали за Кевином и что привлекло ваше внимание?

– У нас было несколько просмотров с другими моими коллегами. Я посмотрел три игры с его участием – полностью, не только отрывки. Конечно, его скорость, подвижность в выходах очень важны для флангового полузащитника, чтобы доминировать один на один, быть перед воротами, иметь возможность создавать моменты. Это очень важная часть того, как мы хотим играть. Я тоже смотрю на то, с какой интенсивностью футболист способен прессинговать. Мы любим прессинговать, будем делать так дальше и совершенствоваться в этом направлении. Еще мне интересно, как мои игроки реагируют на выход соперника из-под нашего прессинга, и мне понравилась реакция Кевина в тех матчах. Это свидетельствует о его характере, – рассказал Пушич в комментарии пресс-службе Шахтера.

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