– У команді з’явився новачок – до нас приєднався молодий бразильський гравець. Які маєте враження і що можете сказати про Кевіна як тренер?

– По-перше, я щасливий, що Кевін з нами. Він чудовий гравець, має гарний характер і відмінні якості. Звісно, молоді футболісти завжди вітаються, кожному тренерові приємно працювати з такими. Коли футболіст приходить до нас, понад усе ми прагнемо побачити в ньому можливість підсилитись – поліпшити нашу гру, результати. Кевін – лівий вінгер, дуже швидкий і здібний, має гарний характер, любить працювати, швидко адаптується до стилю гри, бажає вчитися. Він легко знаходить спільну мову з партнерами по команді. А ще Кевін багато всміхається, це теж добре.

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– Прагнете задіяти його на лівому фланзі?

– Здебільшого, адже це його звична позиція. Саме за це місце він конкуруватиме передовсім. Є ймовірність задіяти Кевіна на іншому фланзі, проте побачимо. Зараз слід оптимізувати склад шляхом збільшення якості в атаці, щоб гравці могли конкурувати один з одним, підвищувати як власний рівень, так і командний. А якщо зросте рівень команди, ми зможемо бути конкурентними в різних змаганнях. Зараз виступаємо в трьох турнірах, і хотілося б в усіх пройти якомога далі.

– Як довго ви особисто спостерігали за Кевіном і що привернуло вашу увагу?

– Ми мали кілька переглядів з іншими моїми колегами. Я подивився три гри за його участю – повністю, не лише уривки. Звісно, його швидкість, рухливість у виходах є дуже важливими якостями для флангового півзахисника, щоб домінувати віч-на-віч, бути перед воротами, мати змогу створювати моменти. Це дуже важлива частина того, як ми хочемо грати. Я також дивлюся на те, з якою інтенсивністю футболіст здатен пресингувати. Ми любимо пресингувати, робитимемо так далі й удосконалюватимемося в цьому напрямі. Ще мені цікаво, як мої гравці реагують на вихід суперника з-під нашого пресингу, і мені сподобалася реакція Кевіна в тих матчах. Це свідчить про його характер, – розповів Пушіч в коментарі прес-службі Шахтаря.

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