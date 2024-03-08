Наставник Шахтера Марино Пушич не забыл недостатки подопечных, которые все же вырвали 3 очка в игре с Колосом (3:2).

"Удачные замены в матче? Все просто. В первом тайме играли сами против себя. Доминировали, были с мячом, но без моментов было сложно найти решение в атаке. Тяжело играть против тех, кто защищается в 11 человек низким блоком. Наши действия были очень удобны для соперника, поэтому нам нужно было меняться и делать замены.

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У меня было несколько решений в голове, и я решил не медлить – нужно помочь команде! Во втором тайме мы играли фантастически, много моментов. Учитывая качество моментов, могли решать все раньше.

Комплименты моей команде за второй тайм, ребята со скамейки запасных добавили правильного настроя. Я считаю, что мы заслужили на победу, но я недоволен первым таймом, поэтому были замены в перерыве. Это сработало, и мы выиграли.

Снова пропустили два гола? Оборона – очень плохая часть нашей игры, снова дважды нам забили. Я уже сказал игрокам. Для меня это ужасно", – резюмировал Пушич в комментарии УПЛ ТВ.

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