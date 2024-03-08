Керманич Шахтаря Маріно Пушіч не забув недоліки підопічних, які все ж вирвали 3 очки у грі з Колосом (3:2).

"Вдалі заміни у матчі? Все просто. У першому таймі грали самі проти себе. Домінували, були з м'ячем, але без моментів було складно знайти рішення в атаці. Важко грати проти тих, хто захищається у 11 людей низьким блоком. Наші дії були дуже зручні для суперника, тому нам потрібно було змінюватись і робити заміни.

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У мене було кілька рішень в голові, і я вирішив не зволікати – потрібно допомогти команді! У другому таймі ми грали фантастично, багато моментів. З огляду на якість моментів, могли вирішувати все раніше.

Компліменти моїй команді за другий тайм, хлопці з лави запасних додали правильного настрою. Я вважаю, що ми заслужили на перемогу, але я незадоволений першим таймом, тому були заміни в перерві. Це спрацювало, і ми виграли.

Знову пропустили два голи? Оборона – дуже погана частина нашої гри, знову двічі нам забили. Я вже сказав гравцям. Для мене це жахливо", – резюмував Пушіч в коментарі УПЛ ТБ.

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