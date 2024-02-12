"Ми поїдемо в Гамбург безпосередньо зі зборів. Це, звісно, один з недоліків для команд – не мати офіційних поєдинків. Офіційні ігри дають можливість набрати ритм до початку євроматчів.

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Безперечно, це недолік, але не треба шукати виправдання, тому що мені це не подобається. Це виклик, і через цей виклик ми маємо працювати, аби зробити все, щоб повернути це на нашу користь: завдяки готовності, завдяки свіжості, завдяки бажанню, а також завдяки прагненню грати на найвищому рівні перед повним стадіоном. Отже, це великий і цікавий виклик для нас.

Щодо Марселя... Коли команда змінює тренера під час чемпіонату, а це вже третій наставник від початку сезону, то вона спершу в певному хаосі, допоки все не налагодиться. Вони вже на шляху до цього, адже виграли більшість поєдинків. Я помітив, що вони також змінили стиль гри, тож це все цікаві моменти, які ми маємо добре проаналізувати та знайти можливість їх обійти.

У них дуже хороші індивідуальні футболісти, адже це Марсель, зрештою, вони багато вкладають у цю команду. Це вимогливий суперник за певних обставин, особливо коли ти граєш на виїзді, в Марселі. Можу сказати, що це специфічні обставини, я знаю це з досвіду, але ми також добре виглядаємо. Це буде дуже цікава гра", – цитує Пушіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Марселя Шахтар проведе вже у четвер, 15 лютого. Поєдинок відбудеться у Гамбурзі і стартує о 19:45. Матч-відповідь за тиждень, 22 лютого.

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