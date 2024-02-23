"Я буду очень рад, если болельщики вернутся на стадионы, потому что ты играешь в футбол и другие спортивные игры для людей, и для игроков это всегда хорошо, это мотивирует. Поэтому я буду очень счастлив, если это произойдет. И конечно, есть две цели: внутренний чемпионат и Кубок, что для нас очень важно. Есть серьезная конкуренция, сейчас фокусируемся на этом.

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А что касается путешествий, конечно, это сохранит наши силы, хотя это обидно, потому что мы хотели остаться в еврокубках. Но таковы сейчас обстоятельства, поэтому мы должны сосредоточиться на наших внутренних соревнованиях и конкурировать с другими командами за первое место и пытаться чего-то достичь в Кубке Украины. Я должен сказать одно, и я уже говорил это своим игрокам: если подвести итоги этой еврокампании, мы можем только гордиться, и я могу только гордиться своей командой – тем, что мы показали, как мы себя представили в очень тяжелых обстоятельствах. И мы старались, но не достигли успеха.

Я очень горжусь своей командой и сотрудниками клуба, которые очень тяжело работают, чтобы поддержать нас, помогать нам во всем, что мы делаем, – с путешествиями, с организацией. Мы снова показали, что Шахтер вернулся на европейский уровень, и в будущем мы, конечно, будем стараться прогрессировать", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

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