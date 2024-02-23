"Я буду дуже радий, якщо вболівальники повернуться на стадіони, тому що ти граєш у футбол та інші спортивні ігри для людей, і для гравців це завжди добре, це мотивує. Тому я буду дуже щасливий, якщо це станеться. І звісно, є дві цілі: внутрішній чемпіонат та Кубок, що для нас дуже важливо. Маємо серйозну конкуренцію, зараз фокусуємося на цьому.

Марсель – Шахтар – 3:1 – відео голів та огляд матчу

А щодо подорожей, звісно, це збереже наші сили, хоча це прикро, бо ми хотіли залишитися у єврокубках. Але такі наразі обставини, тому ми повинні зосередитися на наших внутрішніх змаганнях і конкурувати з іншими командами за перше місце й намагатися чогось досягти в Кубку України. Я мушу сказати одне, і я вже говорив це своїм гравцям: якщо підбити підсумки цієї єврокампанії, ми можемо тільки пишатися, і я можу тільки пишатися своєю командою – тим, що ми показали, як ми себе представили за дуже важких обставин. І ми старалися, але не досягли успіху.

Я дуже пишаюся своєю командою і співробітниками клубу, які дуже тяжко працюють, щоб підтримати нас, допомагати нам у всьому, що ми робимо, – з подорожами, з організацією. Ми знову показали, що Шахтар повернувся на європейський рівень, і в майбутньому ми, звісно, будемо намагатися прогресувати", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

"Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків