"Я всегда думаю постепенно. Повторюсь: следует быть реалистами. Лига Европы – это фантастический и очень тяжелый турнир, нужно принимать во внимание команды, которые играют в нем, ведь там есть такие, которые также могут выступать в Лиге чемпионов.

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Если кто-то считает, что этот турнир легче Лиги чемпионов, то это не так. И я пережил это в своей карьере. Это замечательный турнир, очень тяжелое соревнование с мощными командами.

Марсель? Мы будем играть против сильного соперника с большой историей, победить которого будет достаточно сложно. Думаем постепенно, и, как я уже говорил, наша задача – продолжать играть в нашем стиле и конкурировать с соперниками. Посмотрим, каким будет результат, но самое важное то, что мы достигли первой цели – быть в Европе после зимнего перерыва. Постараемся продолжать так и в дальнейшем", – цитирует Пушича официальный сайт дончан.

Напомним, первая встреча между Шахтером и Марселем состоится 15 февраля в немецком Гамбурге. Ответный матч – через неделю во Франции.

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