"Я завжди думаю поступово. Повторюся: слід бути реалістами. Ліга Європи – це фантастичний і дуже важкий турнір, потрібно брати до уваги команди, які грають у ньому, адже там є такі, які також можуть виступати в Лізі чемпіонів.

Пушіч заговорив про трансферні цілі Шахтаря – тренер назвав головну проблему "гірників"

Якщо хтось вважає, що цей турнір легший за Лігу чемпіонів, то це не так. І я пережив це у своїй кар'єрі. Це чудовий турнір, дуже важке змагання з потужними командами.

Марсель? Ми гратимемо проти сильного суперника з великою історією, перемогти якого буде досить складно. Думаємо поступово, і, як я вже казав, наше завдання – продовжувати грати в нашому стилі та конкурувати із суперниками. Побачимо, яким буде результат, та найважливіше те, що ми досягли першої цілі – бути у Європі після зимової перерви. Намагатимемося продовжувати так і надалі", – цитує Пушіча офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, перша зустріч між Шахтарем і Марселем відбудеться 15 лютого у німецькому Гамбурзі. Матч-відповідь – за тиждень у Франції.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?