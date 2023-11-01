"Времени прошло не так много – Пушич совсем мало работает с командой. Но уже виден рисунок, его идеи, концепт нового тренера.

Хавбек Шахтера – об изменениях после прихода Пушича: "Это основное, чего от нас требуют"

С ним очень легко работать. Плюс, думаю, что и для него здесь тоже созданы хорошие условия в том плане, что все подобранные игроки соответствуют философии "шахтерского" футбола. Он же тоже неслучайно здесь, его тоже подбирали под стиль команды, ориентировались под его видение футбола, чтобы оно совпадало с "шахтерской" философией.

Поэтому, думаю, это взаимный контакт. Думаю, что и тренер получает удовольствие от сотрудничества с футболистами, и со стороны игроков могу сказать то же самое", – цитирует Чигринского Суспільне Спорт.

Напомним, после прихода в Шахтер Пушич успел провести у руля "горняков" два матча: проиграл в Лиге чемпионов Барселоне (1:2) и одолел Викторию (3:0) в Кубке Украины.

Шахтер разгромил Викторию и вышел в полуфинал Кубка Украины