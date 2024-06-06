Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман рассказал о новом статусе Евгения Селезнева, а также высказался относительно Имада Ашура и Андрея Русола.

– В очередной раз появляется информация, что Русол покидает СК Днепр-1. Это правда?

– Это к Русолу вопрос. Я не комментирую шаги кого-то из руководства клуба.

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– Какой тогда сегодня статус у Селезнева в СК Днепр-1?

– Думаем над тем, чтобы дать ему должность спортивного директора.

– За Имада Ашура СК Днепр-1 получил какую-то компенсацию?

– У него заканчивался контракт. Мы его так не ценили, как Полесье. Если бы знали, что он перейдет туда, то подписали бы с ним контракт новый и выставили сумму. Вы слышали когда-нибудь, чтобы за тренера команды U-19, у которого заканчивается контракт, получили компенсацию? Я нет.

Мы понимали, что Ашур уходит, но думали, что он идет в Полесье-2 или Полесье U-19. То, что он стал главным тренером Полесья, для нас стало сюрпризом

– СК Днепр-1 не рассматривал его на должность главного тренера первой команды?

– В ближайшей перспективе нет. Если бы еще год-два поработал, были бы результаты, то тогда может бы и думали над этим, – сказал Фридман в комментарии Tribuna.

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