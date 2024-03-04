“Прежде всего, должен сказать, что мне очень обидно за Степаненко. Смотрите, он очень сильно травмировался в межсезонье, он работал с нами где-то одну неделю, а потом несколько недель восстанавливался после травмы.

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Тарас вернулся, хотел помочь команде, а тогда получил новое повреждение в выездном матче с Марселем, и могу сказать, что это была неприятная травма. И все же с этим повреждением он пытался помочь команде и боролся за нее до того момента, когда мы получили заключение, что он больше не может играть, потому что он уже выступал, имея эту серьезную травму.

Степаненко демонстрирует всем нашим игрокам, всей команде, что такое дух спортсмена и дух капитана. Поэтому мне было очень жаль, что он не будет играть с Кривбассом и в будущих матчах, но есть такие обстоятельства. Я хотел это отметить, потому что не очень много людей знают историю его травмы. У него фантастический характер.

Затем мы кое-что попробовали, попробовали несколько вещей во время межсезонья, было несколько возможных вариантов, и я выбрал для этой позиции Крыськива – из-за его футбольного интеллекта и качеств. Но он тоже травмировался в последние две недели, поэтому тоже не подходил, всегда был выбор 50 на 50. Это было нелегко для них и для нас. Вчера я спросил у него, точно ли он готов, может ли играть в этом матче?

Я сказал ему, чтобы он начинал играть так, как мы готовились в межсезонье в Турции, и он продемонстрировал много умений на этой позиции. И то, что он забил Кривбассу, это не совпадение, хотя на его позиции главное – не голы, а позиционная игра. И я знаю, что Крыськив – многофункциональный футболист, он может играть на разных позициях, в этом его особенность. Он показал хорошую игру, и мы очень довольны его выступлением", – цитирует Пушича официальный сайт "горняков".

Напомним, после 19-ти туров Шахтер идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке, набрав 37 очков (и имеет 2 игры в запасе).

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