"Перш за все, маю сказати, що мені дуже прикро за Степаненка. Дивіться, він дуже сильно травмувався у міжсезоння, він працював з нами десь один тиждень, а потім декілька тижнів відновлювався після травми.

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Тарас повернувся, хотів допомогти команді, а тоді отримав нове ушкодження у виїзному матчі з Марселем, і можу сказати, що це була неприємна травма. Та все ж таки з цим ушкодженням він намагався допомогти команді і боровся за неї до того моменту, коли ми отримали висновок, що він більше не може грати, бо він уже виступав, маючи цю серйозну травму.

Степаненко демонструє всім нашим гравцям, усій команді, що таке дух спортсмена та дух капітана. Тому мені було дуже шкода, що він не гратиме з Кривбасом і в майбутніх матчах, але маємо такі обставини. Я хотів це відзначити, бо не дуже багато людей знають історію його травми. У нього фантастичний характер.

Потім ми дещо спробували, спробували декілька речей під час міжсезоння, було декілька можливих варіантів, і я обрав для цієї позиції Криськіва – через його футбольний інтелект та якості. Але він теж травмувався в останні два тижні, тому теж не підходив, завжди був вибір 50 на 50. Це було нелегко для них та для нас. Учора я запитав у нього, чи точно він готовий, чи може грати в цьому матчі?

Я сказав йому, щоб він розпочинав грати так, як ми готувалися у міжсезоння в Туреччині, і він продемонстрував багато вмінь на цій позиції. І те, що він забив Кривбасу, це не збіг, хоча на його позиції головне – не голи, а позиційна гра. І я знаю, що Криськів – багатофункціональний футболіст, він може грати на різних позиціях, у цьому його особливість. Він показав хорошу гру, і ми дуже задоволені його виступом", – цитує Пушіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після 19-ти турів Шахтар йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці, набравши 37 очок (і має 2 гри в запасі).

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