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Пулишич стал самым молодым автором хет-трика в составе Челси в истории АПЛ

11:45 82 Читати українською
Пулишич стал самым молодым автором хет-трика в составе Челси в истории АПЛ
Кристиан Пулишич / Фото из открытых источников

Игрок лондонской команды установил сразу два достижения в матче против Бернли.

86’ Джей Родригес
89’ Дуайт Макнилл
 
Кристиан Пулишич 21’
Кристиан Пулишич 45’
Кристиан Пулишич 56’
Виллиан 58’
21’ Кристиан Пулишич
45’ Кристиан Пулишич
56’ Кристиан Пулишич
58’ Виллиан
86’ Джей Родригес
89’ Дуайт Макнилл

В матче 10-го тура чемпионата Англии Челси одолел Бернли со счетом 4:2. Хет-триком за лондонскую команду отличился Кристиан Пулишич. Американец стал самым молодым автором хет-трика в составе Челси в истории английской Премьер-лиги, сообщает Opta Joe.

Он забил трижды в возрасте 21 года и 38 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Тамми Абрахаму и продержался всего 42 дня – 14 сентября Абрахам отправил три мяча в ворота Вулверхэмптона.

Пулишич рассказал, почему он перешел в Челси

Кроме этого, Пулишич стал лишь вторым американцем в истории АПЛ, которому удалось забить три гола в одной игре. В январе 2012 года подобное во встрече с Ньюкаслом сделал бывший нападающий Фулхэма Клинт Демпси.

Напомним, Пулишич перешел в Челси из дортмундской Боруссии летом этого года за 64 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел в АПЛ семь игр и забил пять мячей.

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Англия Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич Тамми Абрахам Тамми Абрахам Бернли - Челси Клинт Дэмпси Клинт Дэмпси Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Челси Челси Бернли Бернли
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