Пулишич стал самым молодым автором хет-трика в составе Челси в истории АПЛ

Игрок лондонской команды установил сразу два достижения в матче против Бернли.

В матче 10-го тура чемпионата Англии Челси одолел Бернли со счетом 4:2. Хет-триком за лондонскую команду отличился Кристиан Пулишич. Американец стал самым молодым автором хет-трика в составе Челси в истории английской Премьер-лиги, сообщает Opta Joe.

Он забил трижды в возрасте 21 года и 38 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Тамми Абрахаму и продержался всего 42 дня – 14 сентября Абрахам отправил три мяча в ворота Вулверхэмптона.

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Кроме этого, Пулишич стал лишь вторым американцем в истории АПЛ, которому удалось забить три гола в одной игре. В январе 2012 года подобное во встрече с Ньюкаслом сделал бывший нападающий Фулхэма Клинт Демпси.

Напомним, Пулишич перешел в Челси из дортмундской Боруссии летом этого года за 64 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел в АПЛ семь игр и забил пять мячей.

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