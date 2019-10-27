Пулішіч став наймолодшим автором хет-трику у складі Челсі в історії АПЛ

Гравець лондонської команди встановив одразу два досягнення у матчі проти Бернлі.

У матчі 10-го туру чемпіонату Англії Челсі здолав Бернлі з рахунком 4:2. Хет-триком за лондонську команду відзначився Крістіан Пулішіч. Американець став став наймолодшим автором хет-трику в складі Челсі в історії англійської Прем’єр-ліги, повідомляє Opta Joe.

Він забив тричі у віці 21 року і 38 днів. Попередній рекорд належав Таммі Абрахаму і протримався всього 42 дні – 14 вересня Абрахам відправив три м'ячі у ворота Вулверхемптона.

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Окрім цього, Пулішіч став лише другим американцем в історії АПЛ, якому вдалося забити три голи в одній грі. У січні 2012 року подібне у зустрічі з Ньюкаслом зробив колишній нападник Фулхема Клінт Демпсі.

Нагадаємо, Пулішіч перейшов у Челсі з дортмундської Боруссії влітку цього року за 64 млн євро. У поточному сезоні півзахисник провів в АПЛ сім ігор і забив п'ять м'ячів.

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