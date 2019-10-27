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Пулішіч став наймолодшим автором хет-трику у складі Челсі в історії АПЛ

11:41 238 Читать на русском
Пулішіч став наймолодшим автором хет-трику у складі Челсі в історії АПЛ
Крістіан Пулішіч / Фото з відкритих джерел

Гравець лондонської команди встановив одразу два досягнення у матчі проти Бернлі.

86’ Джей Родрігес
89’ Дуайт Макнілл
 
Крістіан Пулішіч 21’
Крістіан Пулішіч 45’
Крістіан Пулішіч 56’
Вілліан 58’
21’ Крістіан Пулішіч
45’ Крістіан Пулішіч
56’ Крістіан Пулішіч
58’ Вілліан
86’ Джей Родрігес
89’ Дуайт Макнілл

У матчі 10-го туру чемпіонату Англії Челсі здолав Бернлі з рахунком 4:2. Хет-триком за лондонську команду відзначився Крістіан Пулішіч. Американець став став наймолодшим автором хет-трику в складі Челсі в історії англійської Прем’єр-ліги, повідомляє Opta Joe.

Він забив тричі у віці 21 року і 38 днів. Попередній рекорд належав Таммі Абрахаму і протримався всього 42 дні – 14 вересня Абрахам відправив три м'ячі у ворота Вулверхемптона.

Пулішіч розповів, чому він перейшов у Челсі

Окрім цього, Пулішіч став лише другим американцем в історії АПЛ, якому вдалося забити три голи в одній грі. У січні 2012 року подібне у зустрічі з Ньюкаслом зробив колишній нападник Фулхема Клінт Демпсі.

Нагадаємо, Пулішіч перейшов у Челсі з дортмундської Боруссії влітку цього року за 64 млн євро. У поточному сезоні півзахисник провів в АПЛ сім ігор і забив п'ять м'ячів.

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Англія Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Таммі Абрахам Таммі Абрахам Бернлі - Челсі Клінт Демпсі Клінт Демпсі Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Челсі Челсі Бернлі Бернлі
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