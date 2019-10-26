Брайтон вырвал победу над Эвертоном, Уотфорд и Борнмут разошлись миром: 10-й тур АПЛ, матчи субботы

Состоялись очередные матчи 10-го тура АПЛ. Отчет поединков читайте на "Футбол 24"

Чемпионат Англии, 10-й тур

Брайтон – Эвертон – 3:2

Голы: Гросс, 15, Мопей, 80, Динь, 90+4 (аг) – Вебстер, 20 (аг), Калвер-Льюин, 74

Уотфорд – Борнмут – 0:0

Брайтон в родных стенах принимал Эвертон, который в предыдущем туре переиграл Вест Хэм Андрея Ярмоленко. "Чайки" смогли довольно быстро открыть счет – Гросс пушечным ударом со штрафного прошил Джордана Пикфорда! Но уже через 5 минут "ириски" отыгрались, правда, не без помощи соперника. Вебстер в верховой борьбе так сильно пытался помешать оппоненту забить, что срезал мяч в собственные ворота – 1:1. В середине второго тайма Эвертон повел в счете – сработала замена Марку да Силвы. Молодой нападающий Калвер-Клюин вышел вместо Ивоби и уже через 2 минуты забил после классной передачи Холгейта. Но недолго радовались ливерпульцы. На 80-й минуте Брайтон заработал пенальти, который уверенно реализовал Мопей – 2:2! А на четвертой добавленной "чайки" и вовсе вырвали победу благодаря автоголу Диня! 3:2 в итоге!

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В параллельном матче Борнмут приехал в гости к Уотфорду. Гости выглядели значительно острее в первом тайме – Стив Кук мог открывать счет после подачи с фланга, но его удар головой приняла на себя перекладина. А вскоре выстрел Биллинга в невероятном сейве парировал Бен Фостер. "Шершни" почти ничем ответить не смогли, поэтому на перерыв команды ушли без забитых голов – 0:0. После перерыва хозяева несколько выровняли игру и сами могли выходить вперед, но до конца матча счет так и не менялся – сухая ничья в итоге.

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