"За два месяца невозможно слепить команду, которая сразу же стала бы выигрывать все подряд. Хотелось бы повременить с какими-то выводами до конца осенней части чемпионата, посмотрев за это время на футболистов, которые были до моего прихода в команде.

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Тренеру нужно давать карт-бланш – и тогда с него можно спрашивать. Доверие с его стороны ко мне хоть и было, но в разговоре со мной он пожаловался: мол, вы не усилились.

Но кем, скажите мне, можно усилиться за те деньги, которые есть у Таврии-Симферополь? Футболисты уходят в те команды, где высокие зарплаты и премии, и которые стремятся в Первую лигу. Такие, как Левый берег, например. Моя отставка – это решение президента клуба, на которое никто не может повлиять", – рассказал Пучков в интервью meta-ratings.

Напомним, Пучков ранее уже тренировал Таврию – специалист работал в клубе с 2008 по 2010 годы, а в сезоне 2009/10 выиграл с командой Кубок Украины.

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