Состоялись субботние матчи в рамках 8-го тура Второй лиги. Читайте отчет о встречах на "Футбол 24".

Вторая лига 2021/22, 8-й тур

Нива В – АФСК Киев – 4:0

Голы: Загорулько, 18, 44, (пен.), 54, Георгиев, 54

Эпицентр – Рубикон – 1:0

Гол: Ивашко, 45

Карпаты Галич – Диназ – 0:1

Гол: Апанчук, 26

Виктория – МФК Металлург – 0:1

Гол: Загальский, 13

Полтава – Волчанск – 2:2

Голы: Стрельцов, 24, Бужин, 87 – Да Силва Рамос, 2, Гладковский, 77

Сумы – Балканы – 1:2

Голы: Мороз, 90+4 – Прийомов, 46, 52

Таврия-Симферополь – Тростянец – 0:2

Голы: Слипухин, 14, Гайван, 62

Удаление: Кривич, 60 (Таврия-Сімферополь)

Яруд – Николаев – 2:2

Голы: Сандрак-Винницкий, 8, Литюк, 70 – Сурженко, 18, Нечипоренко, 74

Буковина – Карпаты – 1:2

Голы: Орнат, 88 – Приймак, 36, Чачуа, 78

Скорук – Реал-Фарма – 4:0

Голы: Жуков, 2, Малыш, 30 Веремеев, 48, Боженар, 52

Кристалл – Энергия – 1:2

Голы: Гогитидзе, 17 – Бондарь, 32, Бородай, 48

Левый берег – Днепр Черкассы – 3:1

Голы: Акименко, 22 Старгородский, 25 Курко, 61 – Онищенко, 50

Нереализованный пенальти: Запорожан, 35 (Левый берег)

ЛНЗ – Чернигов – 1:0

Гол: Норенков, 44

Винницкая Нива не оставила шансов АФСК Киев, оформив разгром еще в первом тайме. Загорулько оформил дубль до перерыва, а Георгиев отметился голом на 30 минуте. В начале второго тайма Загорулько забил третий раз, поставив точку во встрече. МФК Металлург минимально обыграл Викторию, закрепившись среди лидеров группы Б, а Диназ минимально одолел Карпаты Галич.

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Николаев неожиданно потерял очки в матче с Ярудом. "Коравелы" дважды отыгрывались по ходу встречи, а финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 2:2. Полтава и Волчанск сыграли с аналогичным счетом – полтавчане спаслись от поражения на 87 минуте.

Левый берег и ЛНЗ закрепились в статусе лидеров группы А, добыв синхронные победы. Левый берег уверенно переиграл Днепр Черкассы, забив 2 мяча еще до перерыва, а во второй половине команды обменялись голами. ЛНЗ минимально обыграл Чернигов благодаря единственному голу Норенкова. Скорук же не заметил Реал Фарму и поднялся на второе место группы Б. Жуков и Малыш до перерыва вывели хозяев вперед, Веремеев и Боженар в начале второго тайма поставил точку во встрече.

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