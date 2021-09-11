Вторая лига: Нива В разгромила АФСК, Карпаты Львов победили Буковину, Скорук разбил Реал-Фарм
Состоялись субботние матчи в рамках 8-го тура Второй лиги. Читайте отчет о встречах на "Футбол 24".
Вторая лига 2021/22, 8-й тур
Нива В – АФСК Киев – 4:0
Голы: Загорулько, 18, 44, (пен.), 54, Георгиев, 54
Эпицентр – Рубикон – 1:0
Гол: Ивашко, 45
Карпаты Галич – Диназ – 0:1
Гол: Апанчук, 26
Виктория – МФК Металлург – 0:1
Гол: Загальский, 13
Полтава – Волчанск – 2:2
Голы: Стрельцов, 24, Бужин, 87 – Да Силва Рамос, 2, Гладковский, 77
Сумы – Балканы – 1:2
Голы: Мороз, 90+4 – Прийомов, 46, 52
Таврия-Симферополь – Тростянец – 0:2
Голы: Слипухин, 14, Гайван, 62
Удаление: Кривич, 60 (Таврия-Сімферополь)
Яруд – Николаев – 2:2
Голы: Сандрак-Винницкий, 8, Литюк, 70 – Сурженко, 18, Нечипоренко, 74
Буковина – Карпаты – 1:2
Голы: Орнат, 88 – Приймак, 36, Чачуа, 78
Скорук – Реал-Фарма – 4:0
Голы: Жуков, 2, Малыш, 30 Веремеев, 48, Боженар, 52
Кристалл – Энергия – 1:2
Голы: Гогитидзе, 17 – Бондарь, 32, Бородай, 48
Левый берег – Днепр Черкассы – 3:1
Голы: Акименко, 22 Старгородский, 25 Курко, 61 – Онищенко, 50
Нереализованный пенальти: Запорожан, 35 (Левый берег)
ЛНЗ – Чернигов – 1:0
Гол: Норенков, 44
Винницкая Нива не оставила шансов АФСК Киев, оформив разгром еще в первом тайме. Загорулько оформил дубль до перерыва, а Георгиев отметился голом на 30 минуте. В начале второго тайма Загорулько забил третий раз, поставив точку во встрече. МФК Металлург минимально обыграл Викторию, закрепившись среди лидеров группы Б, а Диназ минимально одолел Карпаты Галич.
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Николаев неожиданно потерял очки в матче с Ярудом. "Коравелы" дважды отыгрывались по ходу встречи, а финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 2:2. Полтава и Волчанск сыграли с аналогичным счетом – полтавчане спаслись от поражения на 87 минуте.
Левый берег и ЛНЗ закрепились в статусе лидеров группы А, добыв синхронные победы. Левый берег уверенно переиграл Днепр Черкассы, забив 2 мяча еще до перерыва, а во второй половине команды обменялись голами. ЛНЗ минимально обыграл Чернигов благодаря единственному голу Норенкова. Скорук же не заметил Реал Фарму и поднялся на второе место группы Б. Жуков и Малыш до перерыва вывели хозяев вперед, Веремеев и Боженар в начале второго тайма поставил точку во встрече.