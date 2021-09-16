Пучков розкрив причини свого відходу з посади наставника Таврії
Колишній наставник Таврії Сергій Пучков прокоментував своє звільнення з посади головного тренера клубу.
"За два місяці неможливо зліпити команду, яка відразу ж стала б вигравати все підряд. Хотілося б почекати з якимись висновками до кінця осінньої частини чемпіонату, подивившись за цей час на футболістів, що були до мого приходу в команді.
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Тренеру потрібно давати карт-бланш – і тоді з нього можна питати. Довіра з його боку до мене хоч і було, але в розмові зі мною він поскаржився: мовляв, ви не посилилися.
Але ким, скажіть мені, можна підсилитися за ті гроші, які є в Таврії-Сімферополь? Футболісти йдуть в ті команди, де високі зарплати і премії, і які прагнуть в Першу лігу. Такі, як Лівий берег, наприклад. Моя відставка – це рішення президента клубу, на яке ніхто не може вплинути", – розповів Пучков у інтерв'ю meta-ratings.
Нагадаємо, Пучков раніше вже тренував Таврію – фахівець працював у клубі з 2008 по 2010 роки, а у сезоні 2009/10 виграв з командою Кубок України.
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