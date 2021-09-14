Главный тренер Таврии-Симферополь Сергей Пучков отправлен в отставку, сообщает Sportаrena.

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Руководство клуба решило прибегнуть к изменениям, чтобы встряхнуть команду и уже сообщил 59-летнему специалисту о своем решении.

Перед Пучковым, который возглавил команду в июне, была поставлена ​​задача вывести команду в Первую лигу. Его подопечные неплохо стартовали, одержав на старте две победы и две ничьи, однако затем последовал спад – три поражения в четырех турах. Сейчас Таврия-Симферополь идет двенадцатой в турнирной таблице группы Б Второй лиги.

Напомним, Пучков ранее уже тренировал Таврию – специалист работал в клубе с 2008 по 2010 годы, а в сезоне 2009/10 выиграл с командой Кубок Украины.

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