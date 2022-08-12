ПСЖ готов прибегнуть к серьезным мерам, чтобы подтолкнуть "лишних" игроков к поиску нового места работы.

Руководство клуба пригрозило спустить 7 игроков в дочернюю команду, которая выступает на уровне пятого дивизиона Франции, сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.

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Речь идет об Эррере, Курзава, Дракслере, Рафинье, Керере, Гуйе и Икарди. Все эти игроки не входят в планы нового рулевого Кристофа Гальтье и даже не попали в заявку ПСЖ на первый тур Лиги 1. Им настойчиво "посоветовали" найти новые клубы до завершения трансферного окна (1 сентября).

Напомним, этим летом ПСЖ уже простился с Калимуэндо, Дагба, Симонсом, Ди Марией и Вейналдумом, но состав команды все равно остается слишком раздутым.

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