ПСЖ готовий вдатися до серйозних заходів, щоб підштовхнути "зайвих" гравців до пошуку нового місця роботи.

Керівництво клубу пригрозило спустити 7 гравців у дочірню команду, яка виступає на рівні п'ятого дивізіону Франції, інформує Marca з посиланням на L'Equipe.

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Йдеться про Ерреру, Курзава, Дракслера, Рафінью, Керера, Гуйє та Ікарді. Усі ці гравці не входять у плани нового керманича Крістофа Гальтьє і навіть не потрапили до заявки ПСЖ на перший тур Ліги 1. Їм наполегливо "порадили" знайти нові клуби до завершення трансферного вікна (1 вересня).

Нагадаємо, цього літа ПСЖ вже попрощався з Калімуендо, Дагба, Сімонсом, Ді Марією та Вейналдумом, але склад команди однаково залишається надто роздутим.

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