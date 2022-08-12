Ренн на своем официальном сайте объявил о подписании 20-летнего нападающего. Договор рассчитан на 5 сезонов.

ПСЖ хочет дополнить свою галактическую атаку Рашфордом – у звезды МЮ остался год контракта

По сообщениям инсайдеров, сумма трансфера составила около 25 миллионов евро. Калимуэндо считался одной из главных жемчужин академии ПСЖ, однако за первую команду наиграл скромные 167 минут. Два предыдущих сезона он провел в аренде за Ланс, и там все выглядело неплохо – 21 гол и 6 ассистов в 65 матчах.

Вырученные средства ПСЖ планирует использовать на трансфер хавбека Фабиана Руиса, которого Наполи оценивает в примерно такую же сумму.

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